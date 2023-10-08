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لبنان

هجومها سيتمدد ليشمل لبنان.. هذا ما أعلنته حركة حماس

Lebanon 24
08-10-2023 | 05:16
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أعلنت حركة حماس، الأحد، أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".

وكانت الحركة قد بدأت هجوما على إسرائيل، صباح السبت، يشمل إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة وعمليات تسلل إلى الداخل الإسرائيلي.
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والأحد دخل حزب الله على خط الصراع، مستهدفا 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بالقذائف. (سكاي نيوز عربية) 

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