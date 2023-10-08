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لبنان
معلومات لـ"لبنان 24" تكشف... هل انفجر لغم بآلية إسرائيليّة عند الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
08-10-2023
|
05:15
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أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ كل ما يتم تداوله عن إنفجار لغم أرضي بآلية اسرائيلية اقتربت من السياج الحدودي مع لبنان، قرب مارون الراس، غير دقيق، ولا أساس له من الصحة.
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