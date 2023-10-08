أفادت معلومات "لبنان 24"، أنّ كل ما يتم تداوله عن إنفجار لغم أرضي بآلية اسرائيلية اقتربت من السياج الحدودي مع لبنان، قرب مارون الراس، غير دقيق، ولا أساس له من الصحة.

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