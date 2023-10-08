طقس بداية الأسبوع... هل تعود الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية والمسائية كما وتبقى الرياح ناشطة احيانا.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم مع احتمال لتساقط الأمطار المحلية أحيانا، يتحسن الطقس تدريجا ابتداء من مساء الثلاثاء مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء. ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف في المناطق الداخلية وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع احتمال لتساقط أمطار متفرقة فترة بعد الظهر في المناطق الشمالية واحتمال ظهور خلايا رعدية منفردة يرافقها رياح ناشطة. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية والمسائية كما وتبقى الرياح ناشطة احيانا. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، تتساقط أمطار محلية أحيانا تشتد فترة بعد الظهر خاصة شمال شرق البلاد وظهور خلايا رعدية ترافقها رياح ناشطة ، من المتوقع ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل. الاربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 32 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية تنشط مساء في المناطق الشمالية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/ساعة.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية والصباحية بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 75 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا.



- حرارة سطح الماء: 28°م.



- الضغط الجوي:763 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,37 ساعة غروب الشمس: 18,14 .