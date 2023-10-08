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لبنان

الدائرة العقارية في طرابلس تعتذر عن استقبال معاملات جديدة يوم غد

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:10
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اعتذرت الدائرة العقارية في طرابلس في بيان، عن استقبال معاملات جديدة لدى رؤساء المكاتب يوم غدٍ الإثنين ٩/١٠/٢٠٢٣ ليتسنى لها إنجاز المعاملات المقدّمة سابقاً، على أن تعاود استقبال المعاملات الجديدة في التواريخ التالية : ١٦/١٠٢٠٢٣ - ٣٠/١٠/٢٠٢٣- ١٣/١١/٢٠٢٣- ٢٧/١١/٢٠٢٣- ١١/١٢/٢٠٢-٢٦/١٢/٢٠٢٣.
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