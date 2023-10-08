Advertisement

لبنان

بيان للجيش عما شهدته الحدود الجنوبيّة صباح اليوم: نُتابع الوضع عن كثب

Lebanon 24
08-10-2023 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1114948-638323711002757515.jpeg
Doc-P-1114948-638323711002757515.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 / 10 /2023، قصفت وحدات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي بالمدفعية والدبابات خراج بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. وقد أدى القصف المعادي إلى وقوع جرحى بين المواطنين ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
Advertisement
في موازاة ذلك، ينفذ الجيش اللبناني اعتبارًا من تاريخ 7 / 10 /2023 انتشارًا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، كما يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:26 | 2023-10-08
04:00 | 2023-10-08
03:00 | 2023-10-08
08:54 | 2023-10-08
08:24 | 2023-10-08
07:37 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24