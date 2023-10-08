التوتّر يعود جنوباً... "حزب الله" هاجم موقعاً في رويسات العلم وإسرائيل ردّت بالقذائف (فيديو)

بعد إشتباكات صباح اليوم، عاد التوتّر على حدود لبنان الجنوبيّة، مع فلسطين المحتلة، وقد أفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السيّاق، أنّ "حزب الله" هاجم موقعاً تابعاً للجيش الإسرائيليّ، في رويسات العلم.

وقد بادر العدوّ الإسرائيليّ إلى إطلاق قذائف باتّجاه مزارع شبعا وكفرشوبا، فيما أفادت القناة "12 الإسرائيلية"، أنّ الجيش الإسرائيليّ أطلق صواريخ من منظومة "باتريوت" المضادة في جنوب لبنان، وسط تحليق للطيران الحربيّ الإسرائيليّ فوق شبعا وحاصبيا والعرقوب.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ منظومة الدفاع التابعة للقبة الحديدية، تصدّت لطائرة إستطلاع تابعة لـ"حزب الله".