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لبنان
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
08-10-2023
|
10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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