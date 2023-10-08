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لبنان

إشكال وإطلاق نار في لالا – البقاع الغربي

Lebanon 24
08-10-2023 | 12:53
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بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24": وقع اشكال في بلدة لالا بالبقاع الغربي بسبب ضمان ارض تخلله اطلاق نار ونقل شخص من ال سليمان الى المستشفى. 
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