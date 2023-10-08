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لبنان

توتر وإطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
08-10-2023 | 13:00
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بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24": قدم المدعو "م.غ" يستقل سيارة رباعية الدفع على اطلاق النار بإتجاه محل عائد للمدعو "ب.ا" في محلة ساحة النور - طرابلس دون اصابته والاضرار اقتصرت على الماديات ليفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة.
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وقد علم ان دورية من مكتب امن الكورة تؤازرها قوة من الجيش قد توجهت الى منزل مطلق النار في محلة ضهر العين الكورة مجمع شيحا تمهيداً لمداهمته 
فيما عرف ان سبب اطلاق النار ناتج على خلفية استفزازات وخلافات بين اولاد.
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