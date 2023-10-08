تجمع مالكي الابنية المؤجرة :لإيجاد حلول عادلة للإيجارات القديمة

شارك تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في ندوة أكاديمية حقوقية لجامعة القديس يوسف في مبنى بلدية الحدث وبتمويل من الاتحاد الاوروبي و UNDP.

Advertisement

وتمحورت الندوة حول "قانون الايجارات اسئلة وأجوبة وحقوق وواجبات"، وجرى عرض عن تاريخ هذا القانون من خلال عرض لطلاب كلية الحقوق (السنة الثالثة والرابعة).وتطرق تجمع مالكي الابنية المؤجرة الى طريقة معالجة وطرح قانون الايجارات، وابدى اعتراضه الشديد على طريقته القديمة.ودعا الى "ايجاد الحلول من منطلق الدستور والعدالة وخصوصاً ان على جيل جديد من مشروع حقوقيين ومحامين وقضاة ان يدركوا طبيعة وخصوصية تلك العقود التي انتهكت الحق الدستوري وحق الملكية الفردية، بالاضافة الى مدى الضرر الذي سببته التمديدات غير الدستورية المغلفة تحت إطار تشريعي غير مدروس وعشوائي كان سبباً رئيسياً في الاضرار بحقوق المالكين القدامى وافقارهم وتضرر ابنيتهم المتهالكة بفعل غياب الصيانة، ومرور الزمن الناتجة عن البدلات المجانية وتفويت الاموال على الخزينة وغياب دعم الدولة لهم وتسهيل امورهم الضرائيية من خلال التسهيلات التي يمكن ان تؤمنها الدولة لهم".وأكد التجمع انه "مع تثقيف الجيل الجديد من الحقوقيين من خلال تلك البرامج، التي تنشر ثقافة القانون والحق واحترام ملكية الغير، وارساء مفهوم العدالة ونشر مفهوم المواطنية وفق الاطر الدستورية والاخلاقية في المجتمع".