على وقع الأحداث في غزة.. كلمة لنصرالله غداً

يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة غداً الإثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً يتطرق فيها الى آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية والحرب في غزة.

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