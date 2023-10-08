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لبنان

على وقع الأحداث في غزة.. كلمة لنصرالله غداً

Lebanon 24
08-10-2023 | 13:23
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يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة غداً الإثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً يتطرق فيها الى آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية والحرب في غزة.
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