الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: لتحصين الجبهة الداخلية للبنان لنكون على جهوزية تامة

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توجه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) "بتحية الاعتزاز لكل المقاومين لاي فصيل مقاوم انتموا في غزة وفي الضفة الغربية وعلى امتداد كل فلسطين، على بطولاتهم التي تجسدت بطوفان الاقصى، بعد ان طفح كيل الاجرام والقتل والالة العسكرية لهذا العدو الغاشم المغتصب والمحتل لفلسطين".وقال في بيان: "من قال ان العين لا تقاوم المخرز، ها هم المقاومون الابطال من الفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية كافة في غزة الابية اسقطوا اسطورة الجيش الذي لا يقهر، تسلحاً وتدريباً، هو من لم يتوان يوما عن التنكيل بأهلنا في فلسطين المحتلة وعن ارتكاب افظع المجارز بحق الامنين في منازلهم وبحق الاسرى والمقاومين وبحق الاطفال والنساء كما مجازره في لبنان ضد شعبنا واحتلاله لارضنا على مدى عقود".ودعا "كل الاتحادات النقابية والعمالية اللبنانية والفلسطينية الى اجتماعات طارئة لتوحيد كل الجهود والامكانيات من اجل دعم المقاومة الفلسطينية الوطنية والاسلامية"، كما دعا "كل القوى الوطنية والاسلامية والهيئات والروابط النسائية والشبابية والطلابية اللبنانية والفلسطينية الى توحيد كافة الجهود والى تشكيل لجنة طوارىء دعما للمقاومة في فلسطين وللشعب الفلسطيني البطل".كما دعا "كل احرار العالم العربي والعالمي الى الالتفاف حول فلسطين وشعبها من خلال التظاهرات التضامنية وفي كافة المحافل الدولية لابراز الهمجية ووحشية هذا العدو الغاشم ". واضعا "كل امكانياته المتواضعه وجهوده دعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة".كذلك دعا "المقاومة والوطنية والاسلامية في لبنان الى توحيد جهودها وامكانياتها والى تحصين الجبهة الداخلية للبنان والبدء بتشكيل لجان الطوارىء في المدن والمناطق على المستوى المدني والشعبي، من اجل ان نكون على جهوزية تامة من اي حماقة يرتكبها جيش العدو الصهيوني على وطننا لبنان".