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لبنان

أرسلان: الدعوة إلى أبناء طائفة ‫الموحدين الدروز أن يوحدوا الموقف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين

Lebanon 24
08-10-2023 | 14:06
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كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": 

"موقف كل ‫درزي شريف في أصقاع الأرض كافة هو موقف المقاومة ضدّ كل محتلٍّ ومغتصب لأرضنا. ودروز ‫فلسطين وعرب ٤٨ جزء لا يتجزأ من ‫دروز العالم وموقفهم، والدعوة إلى أهلنا أبناء طائفة ‫الموحدين الدروز أن يوحدوا الموقف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين… وأن يدركوا أنّ زوال العدو بات أقرب ممّا يتخيلون. ‫#طوفان_الأقصى".
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