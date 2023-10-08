أرسلان: الدعوة إلى أبناء طائفة ‫الموحدين الدروز أن يوحدوا الموقف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين

كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس":



"موقف كل ‫درزي شريف في أصقاع الأرض كافة هو موقف المقاومة ضدّ كل محتلٍّ ومغتصب لأرضنا. ودروز ‫فلسطين وعرب ٤٨ جزء لا يتجزأ من ‫دروز العالم وموقفهم، والدعوة إلى أهلنا أبناء طائفة ‫الموحدين الدروز أن يوحدوا الموقف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين… وأن يدركوا أنّ زوال العدو بات أقرب ممّا يتخيلون. ‫#طوفان_الأقصى".

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