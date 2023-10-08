الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين القواعد الجوية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: " ستقوم القوات الجوية اعتبارًا من 9 / 10 /2023 ولغاية 12 / 10 /2023 ما بين الساعة 18.40 والساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات".

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