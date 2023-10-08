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لبنان
لا مدارس في صور غداً.. اليكم السبب
Lebanon 24
08-10-2023
|
14:30
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بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24": عدد من المدارس في صور قررت إقفال أبوابها غدا تحسبا من اي تصعيد.
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