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لبنان

لا مدارس في صور غداً.. اليكم السبب

Lebanon 24
08-10-2023 | 14:30
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بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24": عدد من المدارس في صور قررت إقفال أبوابها غدا تحسبا من اي تصعيد.
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