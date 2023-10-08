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لبنان

ترتيبات مالية لمنع "اهتزاز السوق"

Lebanon 24
08-10-2023 | 22:11
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أفادت معلومات ان مصرف لبنان المركزي قام بإجراءات تمنع أي اهتزاز في سعر صرف الليرة أمام الدولار بسبب الأحداث الأمنية الحاصلة. وأشارت هذه المعلومات الى أن "الإجراءات التي اتخذها حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري انعكست طمأنة في سوق النقد اللبناني المستقر من دون أي اهتزاز يُذكر. وان المصرف المركزي منع ضخ كميات من الليرة اللبنانية وفرض مراقبة على المضاربين، إلى جانب تدخله المحدود في السوق".(النهار)
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