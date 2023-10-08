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لبنان

باسيل في جولة أوروبية تحذيرية: خطر النازحين يهدّد التعدّدية

Lebanon 24
08-10-2023 | 22:30
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كتبت " نداء الوطن": يتحضّر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل للقيام بجولة أوروبية تشمل ستراسبورغ وبلجيكا وفرنسا. تأتي الزيارة على هامش الدورة العامة للبرلمان الأوروبي وستكون له في ستراسبورغ التي سيزورها على رأس وفد، سلسلة محاضرات، وسيجري محادثات مع برلمانيين أوروبيين من مختلف الاتجاهات، وعلى الهامش ستعقد ندوة خاصة بموضوع النازحين عنوانها «النزوح خطر على سوريا ولبنان وعلى أوروبا كل من زاويته، حيث يهدّد بإفراغ سوريا من أهلها، ويذوّب أهل لبنان بأكثرية ثانية ويعزّز مخاوف الأوروبيين من هجرة البحر».يتّهم «التيار الوطني الحر» الجيش ضمناً، كما الحكومة، بالتقاعس عن معالجة أزمة النازحين كما يلزم. وبمعزل عنهما يتحرّك رئيسه «لملء الفراغ الرسمي»، فيما تعتبر «القضية مسؤولية وطنية». ويسجّل «للقوى السياسية تطوير موقفها في اتجاه الاعتراف بالخطر الوجودي للنازحين، ولو بقي في حدود الكلام». وفي وقت قالت قوى المعارضة إنّها ستتحرّك ضد المفوضية العليا لشؤون النازحين، فـ»التيار» ليس «من دعاة الطرد للطرد، ولا ينفع أن نطرد الأمم المتحدة، بل إسماعها الصوت والتحذير، ومثل أي ضغط، من النقطة الأضعف، والنقطة الأضعف في لبنان هي البحر». ولذا «يجب أن يحذر الجميع في أوروبا والعالم من أنّ لبنان إذا ما انفجر فسيأخذ طوفان النزوح في دربه دولاً أخرى». وهذا كان مغزى تحذير وزير خارجية قبرص قبل أيام أنه في حال انهار لبنان تحت ضغط النزوح فستدفع أوروبا الثمن.
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