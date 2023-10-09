بعد الحديث عن حادث تسلل من لبنان.. اليكم ما جرى عند الحدود مساء أمس

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أثار الحديث عن حادثة تسلل عند الحدود الجنوبية مع اسرائيل الذعر في الداخل اللبناني، تزامناً مع ما يجري في قطاع غزة.الا انه وبحسب المعلومات فان ما جرى في الجنوب كان ناجماً عن ارتباك جنود إسرائيليّين أطلقوا النار على بعضهم البعض بعد أن ظنّوا أنّ تسلّلاً حصل.وفي التفاصيل، فان قوة إسرائيلية اشتبهت بمدني إسرائيلي كان يقود شاحنة عند بوابة المستعمرة المقابلة لبلدة ‎عيتا الشعب عندما لم يتوقف بادروا بإطلاق النار بإتجاهه فهاجمهم معتقدا انهم حزب الله، الا انه فقد السيطرة على الشاحنة ما ادى الى دهس خمسة جنود.وعلى الفور حضرت 5 سيارات إسعاف ونقلت المصابين الى المستشفيات.