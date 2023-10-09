Advertisement

لبنان

الماركات العالمية عائدة الى وسط بيروت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-10-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1115276-638324370020449518.png
Doc-P-1115276-638324370020449518.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت جهات رسمية في بيروت اتصالات مكثفة مع عدد من الشركات الممثلة لاشهر الماركات العالمية، بموجب وكالات رسمية،  لحضها على العودة الى فتح محالها في الوسط التجاري لبيروت بعدما غادرته منذ سنوات، وبشكل خاص بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري وحرب تموز وصولاً الى إنفجار مرفأ بيروت.
Advertisement
وتسعى الجهات الرسمية الى تأمين كل التسهيلات للشركات الراغبة بالعودة الى بيروت.
ولفت مصدر مطلع الى أن زمن الأعياد سوف يكون حافلاً بالحفلات والمهرجانات في وسط العاصمة تزامناً مع اعادة افتتاح هذه المحال، وكل ذلك من أجل إعادة الحياة والحيوية الإقتصادية تدريجيا الى قلب العاصمة لتصل الى ما كانت عليه قبل العام 2005".
وشدد المصدر "على أن هذه الخطة الإنمائية ستنفذ تدريجياً ولكن بوتيرة سريعة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-09
03:50 | 2023-10-09
05:00 | 2023-10-09
04:51 | 2023-10-09
04:30 | 2023-10-09
03:41 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24