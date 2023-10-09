الماركات العالمية عائدة الى وسط بيروت

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بدأت جهات رسمية في بيروت اتصالات مكثفة مع عدد من الشركات الممثلة لاشهر الماركات العالمية، بموجب وكالات رسمية، لحضها على العودة الى فتح محالها في الوسط التجاري لبيروت بعدما غادرته منذ سنوات، وبشكل خاص بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري وحرب تموز وصولاً الى إنفجار مرفأ بيروت.وتسعى الجهات الرسمية الى تأمين كل التسهيلات للشركات الراغبة بالعودة الى بيروت.ولفت مصدر مطلع الى أن زمن الأعياد سوف يكون حافلاً بالحفلات والمهرجانات في وسط العاصمة تزامناً مع اعادة افتتاح هذه المحال، وكل ذلك من أجل إعادة الحياة والحيوية الإقتصادية تدريجيا الى قلب العاصمة لتصل الى ما كانت عليه قبل العام 2005".وشدد المصدر "على أن هذه الخطة الإنمائية ستنفذ تدريجياً ولكن بوتيرة سريعة".