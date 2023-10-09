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لبنان

نصار إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي

Lebanon 24
09-10-2023 | 01:56
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يغادر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصّار بيروت اليوم متوجها الى الدوحة، للمشاركة في النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحي بعنوان "الأمن وشمولية المقاصد السياحية"، الذي تطلقه المنظمة العربية للسياحة برعاية وزير الداخلية في دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في وزارة الداخلية القطرية  بمدينة الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023، وذلك بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب ومشاركة عدد من وزراء السياحة العرب.
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