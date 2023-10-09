Advertisement

تحدثت أخصائية التغذية عبير أبو رجيلي عن أن "اللانش بوكس" المثالي لا بدّ من أن يحتوي على عناصر غذائية معينة لا يجب حرمان الطفل منها.على رأس هذه الأنواع، النشويات، على غرار الخبز على أنواعه، ويفضّل أن يكون من القمحة الكاملة أو الأسمر نظراً إلى أن هذا النوع من الطعام يساعد الطفل على التركيز بشكل جيد جداً طوال اليوم الدراسي.وأضافت أبو رجيلي لـ"لبنان 24" أن الخضار أساسية أيضاً في "اللانش بوكس"، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، داعية إلى تقديم شرائح من الجزر، الخيار، البندورة، الفلفل، الخس وسواها.أما بالنسبة للأطفال الذي لا يحبّذون تناول الخضار، فيجب على الأمهات توفير الأنواع التي يفضلونها على غيرها مع تقطيعها بطريقة جميلة كي يتقبّلوها أكثر.ومن العناصر الأخرى المهمة التي يجب أن تكون موجودة في علبة الغذاء، الفواكه على غرار الموز، التفاح، الكيوي وغيرها، إذ أشارت أبو رجيلي إلى أن الأخيرة أساسية لنموّ الأطفال الجسدي والذهني نظراً لاحتوائها على مواد التأكسد والفيتامينات الضرورية لتقوية جهاز المناعة لمقاومة أمراض عديدة.وشددت على أهمية التركيز على وجود البروتينات في علبة الغذاء مثل الأجبان التي يفضلّها الطفل، فضلاً عن الدهون الصحية كالمكسّرات النيئة التي تعزز نمو الجهاز العصبي لدى الأطفال بشكل سليم، مثل اللوز والجوز الذي يحتوي على الأوميغا 3 المهمّ جداً لصحة الدماغ.وللتنويع، أعطت أبو رجيلي بعض الأمثلة على أطعمة سليمة وصحية يمكن إرسالها مع الطفل، مثل الـcrackers مع الجبنة البيضاء، وإضافة الأفوكادو أو الحمص مع الفواكه أو الاكتفاء بالخضار فقط، مع أهمية وجود زجاجة المياه للحفاظ على ترطيب جسمه طول النهار.وعن الأطعمة التي يجب أن نتجنّب إرسالها مع الأطفال إلى المدرسة في "اللانش بوكس"، عددت أبو رجيلي العديد منها.فأشارت إلى أن إضافة المايونيز إلى السندويشات يمكن أن يعرّض الطفل إلى التسمم الغذائي خاصة إذا ما تعرّض السندويش إلى حرارة مرتفعة، فضلاً عن اللحوم الباردة كاللحوم الباردة مثل المارتديلا، الحبش وسواها، التي لا يجب أن تبقى خارج الثلاجة لساعات طويلة.كما أشارت إلى أن بعض الأمهات قد يلجأن إلى سندويش اللبنة الذي من الممكن أن يذبل بعد انقضاء بعض الوقت من إعداده، فلا يرغب الطفل بتناوله. من هنا، نصحت أبو رجيلي الأمهات اللواتي يرغبن بإعداد هذه "العروس التقليدية" لأطفالهنّ، بوضع اللبنة في قطعة من الخسّ داخل الخبز للحفاظ على جودتها لوقت أطول.إلى ذلك، أضاءت أخصائية التغذية على أهمية طريقة توضيب الطعام في علب مخصصة عازلة للحرارة ومزوّدة بأكياس من الثلج للمحافظة على التبريد، وليس داخل الحقيبة المدرسية. وفي حال عدم توفر أكياس الثلج، أشارت أبو رجيلي إلى أنه يمكن تجميد علب العصير مسبقاً ووضعها مع الطعام لتبريده.أما بالنسبة للأمهات اللواتي يكتفين بإرسال سندويش واحد مع أطفالهنّ وليس علبة متنوعة من الغذاء، فأشارت أبو رجيلي إلى أن هذا الأمر ليس خاطئاً إلا أنه يجب إضافة شيء من الخضار أو الفواكه.ودعت أخصائية التغذية إلى الإنتباه إلى إرسال كميات ملائمة من الطعام مع الطفل إلى المدرسة في "اللانش بوكس"، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه سيعود لتناول وجبة الغذاء في منزله والتي يجب أن تكون مؤلفة من نسبة قليلة من النشويات كالأرزّ، مع صحن من الخضار أو السلطة، على أن لا تتكرر هذه الوجبة على العشاء بل الإكتفاء بسندويش خفيف من اللبنة أو الجبنة للحفاظ على نظام غذائي متوازن بهدف تفادي سمنة الأطفال المتفشية بشكل كبير في الوقت الحالي.