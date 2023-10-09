Advertisement

لبنان

دعوة قطرية لميقاتي لحضور "منتدى الدوحة"

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1115316-638324432302178260.jpg
Doc-P-1115316-638324432302178260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن ال ثاني في السرايا قبل ظهر اليوم .

وقال السفير بعد اللقاء: "وجهت لدولة الرئيس ميقاتي دعوة لحضور "منتدى الدوحة" الذي سيعقد في 10 و11 كانون الأول المقبل".
Advertisement

مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل يستقبل في هذه الأثناء سفير قطر في لبنان
lebanon 24
09/10/2023 12:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله السفيرة الأميركية: نُجدّد إدانة الإعتداء الذي تعرضت له السّفارة الأميركيّة في لبنان والأجهزة الأمنية تُكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه
lebanon 24
09/10/2023 12:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يلتقي نظيره القطري في نيويورك ويبحث معه في الجهود القطرية لحل الأزمة اللبنانية
lebanon 24
09/10/2023 12:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التقى سفير قطر وتأكيد استمرار الدعم القطري للبنان
lebanon 24
09/10/2023 12:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

سفير

ميقاتي

لبنان

قطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-09
03:50 | 2023-10-09
05:00 | 2023-10-09
04:51 | 2023-10-09
04:30 | 2023-10-09
03:41 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24