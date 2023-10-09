دعوة قطرية لميقاتي لحضور "منتدى الدوحة"

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن ال ثاني في السرايا قبل ظهر اليوم .وقال السفير بعد اللقاء: "وجهت لدولة الرئيس ميقاتي دعوة لحضور "منتدى الدوحة" الذي سيعقد في 10 و11 كانون الأول المقبل".