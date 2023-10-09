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لبنان

تحذير من السفارة الأميركية في بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:23
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طالبت السفارة الأميركية في بيروت عبر منصة "أكس" من المواطنين الأميركيين في المنطقة توخّي الحذر، معتبرة ان الوضع في إسرائيل لا يزال غير قابل للتنبّؤ.
 
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