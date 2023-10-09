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لبنان

هل من تجمعات مدنية عند الحدود؟

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:40
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نفت المعلومات ما يتم تناقله عبر بعض مواقع الاعلام عن وصول عدد من شباب مخيم عين الحلوة الى الحدود اللبنانية الفلسطينية عند الشريط الشائك حيث قاموا برشق الحجارة . 
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