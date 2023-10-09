هل من تجمعات مدنية عند الحدود؟

نفت المعلومات ما يتم تناقله عبر بعض مواقع الاعلام عن وصول عدد من شباب مخيم عين الحلوة الى الحدود اللبنانية الفلسطينية عند الشريط الشائك حيث قاموا برشق الحجارة .

Advertisement