الهدوء الحذر يسيطر على الحدود.. اليكم صورة الوضع هناك

مع دخول عملية طوفان الاقصى يومها الثالث والمواجهات العنيفة بين حماس والجيش الاسرائلي، تخيم حال من الهدوء الحذر على جانبي الحدود جنوبا مع توقف تام لحركة الاسرائليين المعتادة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى خط الانسحاب في مزارع شبعا ويتزامن ذلك مع غياب تام للمستوطنين الاسرائيلين في المستعمرات القريبة من السياج الحدودي في ظل تعزيزات الية وبشرية للجيش الاسرائلي في هذه المستعمرات وفي المواقع القريبة والمتاخمة للخط الحدوردي وخاصة في مستعمرة المطلة المحاذية لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الغجر يقابله حركة ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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