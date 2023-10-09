توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وهطول امطار متفرقة تشتد احيانا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع احتمال أمطار محلية خفيفة لهذا اليوم حيث يتأثر الثلاثاء بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي الى هطول امطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ثم تنحسر تدريجيا بدءا من مساء الثلاثاء.



ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، و احتمال امطار خفيفة بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة تشتد احيانا وضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وهطول امطار متفرقة تشتد احيانا، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



-الحرارة على الساحل من 22 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 22 درجة، في الداخل من 16 إلى 27 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين10 و35 كلم/ساعة، تشتد احيانا لتصل الى 55 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،37.

-ساعة غروب الشمس: 18،14.