بوحبيب استقبل القائم بالاعمال الالماني في زيارة تعارف

Advertisement

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، القائم بالاعمال في سفارة المانيا في بيروت كيرت ستيلفريد في زيارة تعارف.كما التقى بوحبيب السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في بيروت.