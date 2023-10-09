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لبنان

اتصال هاتفي بين بو حبيب ونظيره السوري.. هذا ما دار خلاله

Lebanon 24
09-10-2023 | 05:47
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اتصل وزير الخارجية والمغتربين  في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب بنظيره السوري فيصل المقداد، حيث قدّم له مرةً أخرى تعازيه لأرواح الشهداء الذين سقطوا اخيراً في الاعتداء الارهابي على الكلية الحربية في حمص.
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كما تناول الوزيران التطورات الأخيرة في غزة والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

كما تباحث الوزيران في الزيارة المرتقبة للوزير بوحبيب الى سوريا لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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