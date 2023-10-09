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لبنان

هكذا ستتعامل "اليونيفيل" مع التظاهرات على الخط الأزرق

Lebanon 24
09-10-2023 | 05:51
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علّق الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي عن الاجراءات التي  ستتبعها "اليونيفيل " للتعامل مع التظاهرات على الخط الأزرق، قائلاً إنه "بحسب بعض التقارير، تجمّع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتى صباح اليوم لم نشهد أي تجمعات كبيرة".
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وأضاف رداً على سؤال " الوكالة الوطنية للإعلام ": "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخط الأزرق".
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