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لبنان

"ESA Business School" تُرسل طلابها إلى أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم

Lebanon 24
09-10-2023 | 05:43
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كجزء من برنامج الماجستير في ريادة الأعمال مع HEC Paris، ترسل ESA Business School طلابها لمدة ثلاثة أشهر، مع تغطية كاملة للنفقات، إلى أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم.
لعدة سنوات، قدمت ESA Business School، مع شريكتها HEC Paris ، برنامج ماجستير في الابتكار وريادة الأعمال، وهو برنامج فريد من نوعه، يعتمد على أصول التدريس المعترف بها المتمثلة في "التعلم بالممارسة" “learning – by doing” والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
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ويستهدف برنامج الماجستير، الذي يدرّسه أفضل الأساتذة والخبراء الدوليون ويرتبط مباشرة ب ESA Business School و SmartESA، رواد الأعمال والشركات الناشئة في المستقبل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يرغبون في اكتساب المعرفة والمهارات المبتكرة في مجال ريادة الأعمال.
ويشهد هذا البرنامج تطوراً ملحوظاً هذا العام. وبسبب دعم جامعة HEC PARIS الكبير، سيمضي طلاب الESA ١٢ أسبوع في أروبا حيث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم،و لن يتحمل الطلاب أي من النفقات.
هذه فرصة فريدة  للطلاب ورواد الأعمال اللبنانيين للانضمام إلى برنامج HEC Paris "Launchpad" والالتحاق بأكثر من مائة طالب من جميع الجنسيات ممثلين الجيل الجديد من رواد الأعمال في HEC Paris.
وينقسم هذا البرنامج إلى 11 أسبوعًا في باريس ضمن القسم المعروف بـStation F، أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، وأسبوع واحد في لندن لرحلة“Expedition Trip“  في قلب النظام البيئي لريادة الأعمال البريطانية، وتختتم بـ "Grand Pitch Night" المرتقبة.
يتيح لك برنامج الماجستير في الابتكار وريادة الأعمال من ESA Business School  اكتساب المنهجيات والأدوات الأساسية لتحويل المشروع إلى شركة ناشئة مزدهرة، والاستفادة من خبرات العديد من المهنيين،الموجّهين، الخبراء والمدربين، كل ذلك من خلال تجربة مميزة، تمنح اكتساب خبرة من قلب النظام البيئي الدولي لريادة الأعمال.
ومن المقرر إطلاق هذا الماجستير في نهاية شهر تشرين الاول. للتسجيل والحصول على كافة المعلومات، ندعو المرشحين لزيارة موقع ESA Business School أو الاتصال بمكتب القبول:
 

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