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لبنان

بينها لبنان... التصعيد في غزة يدفع السندات الحكوميّة المقوّمة بالدولار في هذه الدول للتراجع

Lebanon 24
09-10-2023 | 06:17
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شهدت السندات الحكومية المقومة بالدولار، للأردن ومصر ولبنان تراجعا، بعد اندلاع شرارة التصعيد في غزة، ما تسبب في موجة بيع واسعة النطاق بالمنطقة.

وشهدت سندات الأردن، التي يحل موعد استحقاقها عام 2047، أكبر تراجع بمقدار سنتين وفقا لبيانات تريدويب.
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كما هبطت سندات مصر سنتا واحدا، بينما هبطت سندات لبنان، بمقدار 0.7 سنت لما يزيد قليلا عن سبعة سنتات. (سكاي نيوز)
 
 
 
 

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