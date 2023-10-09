Advertisement

لبنان

رسالة فرنسية لـ"حزب الله"... ماذا تضمنت؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-10-2023 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1115411-638324550917177712.jpeg
Doc-P-1115411-638324550917177712.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر متابعة أنّ رسالة فرنسية وصلت إلى "حزب الله"، وفيها طلب بعدم الانسياق إلى الحرب الدائرة في فلسطين وعدم توسيع رقعة الاشتباكات.
ولفتت المصادر إلى أنّ الحزب ردّ بأنه لن يقدم وعودًا بعدم التدخل في الوقت الحالي.
Advertisement
كما استبعدت المصادر ما تمّ تداوله عن أنّ الحزب أبلغ بعض المسؤولين من أنّه لن يتدخل بالحرب إلا إذا بادرت إسرائيل الى ذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2023-10-09
11:31 | 2023-10-09
10:52 | 2023-10-09
10:41 | 2023-10-09
10:38 | 2023-10-09
10:23 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24