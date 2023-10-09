أكدت مصادر متابعة أنّ رسالة فرنسية وصلت إلى "حزب الله"، وفيها طلب بعدم الانسياق إلى الحرب الدائرة في فلسطين وعدم توسيع رقعة الاشتباكات.

ولفتت المصادر إلى أنّ الحزب ردّ بأنه لن يقدم وعودًا بعدم التدخل في الوقت الحالي.

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كما استبعدت المصادر ما تمّ تداوله عن أنّ الحزب أبلغ بعض المسؤولين من أنّه لن يتدخل بالحرب إلا إذا بادرت إسرائيل الى ذلك.