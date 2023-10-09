إشكال وإطلاق نار في الميناء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً في سوق الخضار في مدينة الميناء، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون وقوع إصابات.





وعلى الفور، حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، ونفذت مداهمات في المنطقة بحثاً عن متسببي الإشكال لتوقيفهم.