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لبنان

إشكال وإطلاق نار في الميناء

Lebanon 24
09-10-2023 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً في سوق الخضار في مدينة الميناء، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون وقوع إصابات.

وعلى الفور، حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان، ونفذت مداهمات في المنطقة بحثاً عن متسببي الإشكال لتوقيفهم.
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إشكال

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