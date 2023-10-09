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لبنان
نقابة الصحافة تتلقى كتاباً من الاتحاد العام للصحافيين العرب.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
09-10-2023
|
06:51
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تلقت نقابة الصحافة اللبنانية من الاتحاد العام للصحافيين العرب الكتاب الآتي:
"وجه اتحاد الصحفيين العرب التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري فى ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم الذى أعاد العزة والكرامة لكل الشعوب العربية والشعب المصري .
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كما وجه الاتحاد الشكر لفخامة الرئيس والدولة المصرية على استضافة نقابة الصحفيين المصرية للاجتماع التشاوري للأمانة العامة للاتحاد فى القاهرة فى ذكرى النصر العظيم.
وعقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها التشاوري في مقر نقابة الصحفيين المصرية برئاسة مؤيد اللامي رئيس الإتحاد وبحضور أعضاء الأمانة العامة وبحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين وأعضاء مجلس النقابة .
وأكد الاجتماع إنشاء صندوق لدعم الصحفيين في اليمن والسودان وعقد اجتماع الأمانة العامة المقبل في شهر نوفمبر في المغرب ، وأكد الاجتماع على النقابات والجمعيات وهيئات واتحادات الصحافة بسرعة إرسال مقترحاتها للجنة السياسات الإستراتيجية حول تعديلات النظام الأساسي لاتحاد الصحفيين العرب . "
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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