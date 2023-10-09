السفير الإيراني التقى دريان: مواقف حكيمة من سماحته باتجاه القضية الفلسطينية

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى أماني الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا لسماحته المعايدة بذكرى مولد الرسول الأعظم ، وكما هنأت سماحته بالتمديد له لفترة جديدة لمنصب مفتي الجمهورية اللبنانية".أضاف : "ودار الحديث بسبب الأحداث الحاصلة بالأمس بموضوع فلسطين، ثمنا ورأينا مواقف حكيمة من سماحته باتجاه القضية الفلسطينية، ودار كلامنا عن هذه العمليات البطولية التي حصلت يوم السبت، هذا الدفاع عن النفس مقابل غطرسة وجرائم الكيان الصهيوني الذي طال تحمل الفلسطينيين له، تحمل هذه الجرائم من الكيان الصهيوني، ويجب أن تؤيد الأمة الإسلامية الفلسطينيين، وأن تمنع الحكومات والشعوب الإسلامية استمرار الكيان الصهيوني هجومه واستمرار جرائمه في غزة كما نشاهد هذه الأيام، وهناك اتفاق بوجوب وقف هذه الهجمات الهمجية ضد أهل غزة وضد المسلمين في غزة، ويجب أن يكون هناك تأييد دولي تجاه هذه القضية".واستقبل المفتي دريان وفدا من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان برئاسة ‏‏علي كمال الدين، وضم : ناصر قواص، جورج أبو زيد، نيفين فاخوري.وسلم الوفد للمفتي دعوة لحضور الحفل التكريمي الخامس الذي تقيمه النقابة في 21 الشهر الحالي، في فندق "لانكستر" - الروشة.كما استقبل المفتي دريان رئيس مجلس قيادة حركة "الناصريين الأحرار" الدكتور زياد العجوز يرافقه المحامي فراس الداعوق.