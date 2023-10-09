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لبنان

وزير الدفاع عرض للاوضاع الامنية مع اللواء صليبا

Lebanon 24
09-10-2023 | 07:11
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وتم في خلال اللقاء التطرق الى الأوضاع الأمنية في البلاد.
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