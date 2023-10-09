وزير الدفاع عرض للاوضاع الامنية مع اللواء صليبا

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.



وتم في خلال اللقاء التطرق الى الأوضاع الأمنية في البلاد.

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