مصلحة الليطاني: قطع وعزل خطي اولي- جمهور للصيانة

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:

"سيجري قطع وعزل خطي اولي جمهور 66 ك ف يوم الأربعاء في 11-10-2023 من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية على هذين الخطين".