Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني: قطع وعزل خطي اولي- جمهور للصيانة

Lebanon 24
09-10-2023 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1115468-638324620579425554.jpg
Doc-P-1115468-638324620579425554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي:
 
"سيجري قطع وعزل خطي اولي جمهور 66 ك ف يوم الأربعاء في 11-10-2023 من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية  على هذين الخطين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ريّهم المزروعات بمياه الصرف الصحي.. مصلحة الليطاني: اتخاذ إجراءات بحق مزارعين
lebanon 24
09/10/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مخالفات لمخيمات النازحين... المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية
lebanon 24
09/10/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بن زايد: موقف الإمارات تجاه لبنان الشقيق يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه
lebanon 24
09/10/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري: انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية
lebanon 24
09/10/2023 18:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مصلحة

الليطاني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2023-10-09
11:31 | 2023-10-09
10:52 | 2023-10-09
10:41 | 2023-10-09
10:38 | 2023-10-09
10:23 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24