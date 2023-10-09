بالفيديو... قصف إسرائيلي واشتباك مسلّح في منطقة جنوبيّة حدوديّة

منطقة الضهيرة الجنوبيّة تتعرّض لقصف إسرائيليّ#lebanon24 pic.twitter.com/urQhNiAqIE
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 9, 2023
منطقة الضهيرة الجنوبيّة تتعرّض لقصف إسرائيليّ#lebanon24 pic.twitter.com/urQhNiAqIE
قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/fVxpleJ6ea
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 9, 2023
قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/fVxpleJ6ea
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 9, 2023
قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب#lebanon24 pic.twitter.com/fVxpleJ6ea