بالفيديو... قصف إسرائيلي واشتباك مسلّح في منطقة جنوبيّة حدوديّة

تعرّضت منطقة الضهيرة الجنوبيّة لقصف مدفعي إسرائيليّ، بالتزامن مع تحليق مروحيات معاديّة.

إلى ذلك، حصل إشتباك مسلّح، وسُمع صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وزعمت "القناة 14 الإسرائيلية"، عن "مقتل شخصين تسللا من لبنان، بنيران الجيش الإسرائيليّ".