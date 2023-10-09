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لبنان
أطلق النار عليه وأصابه
Lebanon 24
09-10-2023
|
08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ن أطلق النار على ف.ع في محلة سوق البزركان، وأصابه بطلقات ناريّة في قدميه، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
ونُقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
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