أطلق النار عليه وأصابه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ن أطلق النار على ف.ع في محلة سوق البزركان، وأصابه بطلقات ناريّة في قدميه، وفرّ إلى جهّة مجهولة.

ونُقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي.