توتّر في جنوب لبنان... غارة إسرائيليّة على مروحين واشتباك مسلّح وقصف مدفعي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 مسلّحين قطعوا السياج الشائك مقابل الضهيرة الحدودية، واشتبكوا مع الجيش الإسرائيليّ، وتُوفي إثنان منهم، فيما مصير الأخرين غير معروف.

وفي هذا السياق، أفادت "القناة 13 الإسرائيليّة"، عن "إصابة 3 جنود في تبادل إطلاق نار مع مسلحين تسللوا من لبنان".

ونفت مصادر حركة الجهاد الإسلامي عبر "لبنان24" الكلام حول مسؤوليتها عن عملية التسلل التي نفذها مسلحون اليوم عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مشيرة إلى أن "الجهة التي نفذت العملية ليست معروفة حتى الآن".



واعتبرت المصادر أن "العملية التي حصلت هي مؤازرة للمقاومين في فلسطين وهي مباركة في ظل المعركة القائمة".

وبعد الحادثة، انتشر جيش العدوّ على الحدود، وقام بتمشيط محيط المنطقة.

إلى ذلك، أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على محيط بلدة مروحين الحدوديّة، وقصف بالمدفعيّة خراج بلدة عيتا الشعب وبلدات محاذية لها بشكل مكثّف.