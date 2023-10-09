جنبلاط: حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إن "المعركة اليوم هي بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي".

وفي حديث للميادين، أشار جنبلاط إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يغير شيئاً"، داعياً إلى فتح معبر رفح لإراحة الشعب الفلسطيني.

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وتابع قائلاً: "إذا أرادت إسرائيل محو غزة فسندخل في المجهول والشعب الفلسطيني جبار والمعركة في بدايتها".

وسأل جنبلاط: "لماذا ينحاز الغرب لإسرائيل؟"، لافتاً إلى أن "هناك شعب فلسطيني محتل ويجب الوقوف مع حقه".

وأكد جنبلاط أن "حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم".

وتابع قائلاً: "يجب أن يكون هناك موقف عربي واحد يدعو إلى رفع الاحتلال"، لافتاً إلى أن "فلسطين ستعود والاستعمار الإسرائيلي سيزول كما زالت الحروب الصليبية".

وأضاف: "نملك إمكانات هائلة في العالم العربي لمساعدة فلسطين ولا حاجة لنا لحفنة مساعدات الغرب العنصري".