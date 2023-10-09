26
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة المال بدأت مناقشة الموازنة
Lebanon 24
09-10-2023
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة بدأت فيها مناقشة مشروع موازنة العام 2024 وأشار رئيس اللجنة إلى أنه جرى الحديث عن الإصلاح الضريبي، وسجلت اعتراضات عدة على هذا الصعيد.
ولفت إلى أن "مسألة أساسية أخرى طرحت، وهي التحصيل الفعلي والعملي للضرائب. فأرقام الايرادات الواردة في مشروع الموازنة تصل الى 277 ألف مليار ليرة. والسؤال الذي يطرح نفسه عن امكانية تحصيلها، وهل الزيادات، أو التصحيح كما أسمته الحكومة، ممكن التحقيق؟ وهل ستصمد هذه البنود وهذه الأرقام في المجلس النيابي، في ظل وجود اعتراضات عدة وملاحظات عدة على أكثر من مادة ضريبية؟
Advertisement
وأضاف أنه "جرى طرح مسألة التهرّب الضريبي، وقد رأى عدد من الزملاء النواب، وقبل زيادة الضرائب، ضرورة ايقاف التهرب الجمركي، الذي يوصل الى أكثر من مليار دولار في السنة، بحسب تقرير البنك الدولي".
واشار الى أن "جلسة اليوم تخللتها جملة ملاحظات، في ضوء نفقات تصل الى 275 ألف مليار ليرة، والعجز 17189 مليار ليرة، وهي أرقام ستخضع للنقاش والتدقيق في الجلسات المقبلة، للتأكد من مدى واقعيتها".
وقال: "الأهم بالنسبة الينا هو عدم ورود قطوعات الحسابات الى مجلس النواب، وموقف لجنة المال والموازنة معروف على هذا الصعيد منذ العام 2010، وهو مبدئي وحازم. وقد طلبنا من الحكومة اطلاعنا على ما ستقوم به على هذا الصعيد، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تمنع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل الموافقة على الحسابات المالية للسنة التي سبقت".
أضاف: "سنكون على موعد يومي مع الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل، وسأضع برنامجا مفصلا على هذا الصعيد، لنستمع الى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والصناديق ومناقشتها في موازناتها وأدائها، بالاضافة الى المواد القانونية الواردة، والتي اعتبرنا القسم الأكبر منها يتعلق بالضرائب والرسوم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة مذيعة "الجديد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وابنتاها التوأم حديث الجمهور بجمالهما (صور)
Lebanon 24
بأجواء فخمة مذيعة "الجديد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وابنتاها التوأم حديث الجمهور بجمالهما (صور)
00:51 | 2023-10-09
09/10/2023 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جربيها.. حيلة ذكية للتخلص من تعجن الأرز أثناء الطهي
Lebanon 24
جربيها.. حيلة ذكية للتخلص من تعجن الأرز أثناء الطهي
14:00 | 2023-10-08
08/10/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث أمني يوتر ليل الجنوب.. واستنفار من الجانب الاسرائيلي
Lebanon 24
حدث أمني يوتر ليل الجنوب.. واستنفار من الجانب الاسرائيلي
15:18 | 2023-10-08
08/10/2023 03:18:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تحتفل مع زوجها بمُناسبة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تحتفل مع زوجها بمُناسبة خاصة (فيديو)
01:19 | 2023-10-09
09/10/2023 01:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الضوء الأخضر أعطي من بيروت.. هكذا خططت ايران لهجوم حماس المُفاجئ على اسرائيل
Lebanon 24
الضوء الأخضر أعطي من بيروت.. هكذا خططت ايران لهجوم حماس المُفاجئ على اسرائيل
22:00 | 2023-10-08
08/10/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:43 | 2023-10-09
تجدد القصف على أطراف مروحين بالقذائف الفوسفوريّة
11:31 | 2023-10-09
في ظل الأوضاع الراهنة... هذه المدارس تُقفل أبوابها غداً
10:52 | 2023-10-09
بالصور... إمرأة سقطت في وادي يحشوش
10:41 | 2023-10-09
تعميم لنهرا الى المخاتير: منع اعطاء افادات سكنية لاي اجنبي
10:38 | 2023-10-09
لجنة تقصي الحقائق أرجأت جلستها
10:23 | 2023-10-09
تزامناً مع القصف الإسرائيليّ... نداء عاجل من الجيش للمواطنين
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
09/10/2023 18:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
09/10/2023 18:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
09/10/2023 18:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24