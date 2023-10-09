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لبنان

تيننتي عن الوضع في الجنوب: رئيس بعثة اليونيفيل يحثّ على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

Lebanon 24
09-10-2023 | 09:41
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قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل رصدوا بعد ظهر هذا اليوم انفجارات بالقرب من بلدة البستان في جنوب غربي لبنان".

وأضاف: "وبينما نعمل على جمع المزيد من المعلومات، فإن رئيس بعثة اليونيفيل، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال مع الأطراف المعنية، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لمنع المزيد من التصعيد والخسائر في الأرواح".
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