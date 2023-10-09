ميقاتي يتلقى تطمينات إيطالية حول الجنوب.. ولقاء مع السفير الفرنسي وقائد الجيش

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع زواره بعد ظهر اليوم في السرايا الاوضاع الامنية الراهنة جنوب لبنان.



وفي هذا الاطار التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون.

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كما إجتمع مع سفير فرنسا هيرفي ماغرو. كما إجتمع مع سفير فرنسا هيرفي ماغرو.





منسق الامم المتحدة

وإجتمع رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا. وإجتمع رئيس الحكومة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا.





وزير الاتصالات

وعرض رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني قرم شؤون وزارته. وعرض رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني قرم شؤون وزارته.

هذا وجرت مباحثات هاتفية بين ميقاتي ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط في ضوء تجدد الصراع في إسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.



وشددت ميلوني على "استعداد إيطاليا لمواصلة المساهمة في أمن واستقرار لبنان في هذا الوضع الحساس"، معربة عن أملها في "خفض سريع للصراع، وتجنب توسيعه الذي قد تكون له عواقب لا تحصى على المنطقة بأكملها".



كما ناقشا أزمة الهجرة وقضية اللاجئين السوريين في لبنان.