الأوضاع عند الحدود الجنوبية بين قائد الجيش ولازارو

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية.

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