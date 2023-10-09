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لبنان

الأوضاع عند الحدود الجنوبية بين قائد الجيش ولازارو

Lebanon 24
09-10-2023 | 09:46
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية.
 
 
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