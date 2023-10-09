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لبنان

تزامناً مع القصف الإسرائيليّ... نداء عاجل من الجيش للمواطنين

Lebanon 24
09-10-2023 | 10:23
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قال الجيش عبر حسابه على منصة "إكس"، "يتعرض خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".
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