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لبنان

لجنة تقصي الحقائق أرجأت جلستها

Lebanon 24
09-10-2023 | 10:38
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أرجأت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها إلى موعد يحدد لاحقا، نظرا إلى الأوضاع الراهنة.

وكانت الجلسة مقررة غدا الثلثاء .
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لجنة

تقصي الحقائق

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