لجنة تقصي الحقائق أرجأت جلستها

أرجأت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها إلى موعد يحدد لاحقا، نظرا إلى الأوضاع الراهنة.



وكانت الجلسة مقررة غدا الثلثاء .

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