تعميم لنهرا الى المخاتير: منع اعطاء افادات سكنية لاي اجنبي

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ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا اجتماعا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، وبحث المجتمعون في كيفية اعطاء افادات سكن للنازحين السوريين والتنسيق التام بين البلديات والمخاتير.وفي الاطار نفسه، اصدر المحافظ نهرا نهرا تعميماً للمخاتير طلب فيه عدم تنظيم أي معاملة أو افادة متعلقة بالأحوال الشخصية لأي شخص أجنبي، وجاء في نص التعميم :"حضرة رئيس رابطة مخاتير قضاء طرابلس، استنادا الى كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم ٤٢/ص.م. تاريخ٢٠٢٣/٥/٢ والتعاميم ذات الصلة.يُطلب اليكم التعميم على كافة مخاتير قضاء طرابلس عدم تنظيم أي معاملة أو افادة متعلقة بالأحوال الشخصية لأي شخص أجنبي قبل ضم ما يُثبت تسجيله وفق افادة صادرة عن البلدية المعنية ضمن نطاق سكنه".