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لبنان
في ظل الأوضاع الراهنة... هذه المدارس تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
09-10-2023
|
11:31
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نظرا إلى الأوضاع الراهنة وتجنبا لأي خطر محتمل، أعلنت المدارس بمعظمها في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل اقفال أبوابها غدا.
وتزامنا، تشهد المنطقة حركة نزوح خفيفة للأهالي خوفا من التصعيد من قبل العدو الإسرائيلي. (الوكالة الوطنية)
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