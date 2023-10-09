في ظل الأوضاع الراهنة... هذه المدارس تُقفل أبوابها غداً

نظرا إلى الأوضاع الراهنة وتجنبا لأي خطر محتمل، أعلنت المدارس بمعظمها في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل اقفال أبوابها غدا.

وتزامنا، تشهد المنطقة حركة نزوح خفيفة للأهالي خوفا من التصعيد من قبل العدو الإسرائيلي. (الوكالة الوطنية)