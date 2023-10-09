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لبنان

هذا ما طلبه جنبلاط من "حزب الله"

Lebanon 24
09-10-2023 | 12:14
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إن الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ولا أفهم بعض التصريحات من بعض أقطاب الممانعة في لبنان حول تدمير إسرائيل فلسنا بحاجة الى صراع يهودي - إسلامي.
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وأضاف في حديث للـmtv: "من حق الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية الحصول على سلاح ودعم، وأنصح بعودة حركة فتح والسلطة الفلسطينية الى أصولها وكفى سلطة وهمية لا علاقة لها بالواقع".
 
وطلب جنبلاط من "حزب الله"، ضبط الجنوب أكثر من أي وقت مضى خصوصاً من بعض التنظيمات التي قد تتسلّل الى الأراضي المحتلة، وقال: "سأتواصل مع الحزب وكلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن أنه آن الأوان لزوال إسرائيل غير مفيد".
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